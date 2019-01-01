Известный артист и шоумен Владимир Зеленский заявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины. Заявление он сделал в эфире телеканале «1+1». Оно вышло перед новогодним обращением нынешнего президента страны Петра Порошенко, пишет «Интерфакс-Украина».

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