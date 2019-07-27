Футбол

Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»Soccer.ru 14:08

Защитник "Сток Сити" Райан Шоукросс, знакомый поклонникам Премьер-Лиги, получил перелом лодыжки в товарищеском матче против "Лестера". 31-летний футболист пошел в подкат и приземлился на левую ногу всем весом тела.
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Капитан «Сток Сити» Шоукросс получил жуткий перелом ноги в товарищеском матче

Sport24.ru13:39

Шоукросс получил страшную травму в матче с «Лестером»

Soccer.ru14:08

Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Матч ТВ13:45

Капитан «Сток Сити» сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Sportbox.RU13:45

Жуткая травма! Шоукросс сломал лодыжку в матче с «Лестером»

Спорт-Экспресс12:59
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Вашингтон
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Райан Шоукросс
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Сток Сити». Является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Выступал на правах аренды за «Антверпен» и «Сток Сити». Постоянный контракт с «гончарами» подписал в 2008 году. Дебютировал в молодёжной сборной Англии в январе того же года в отборочном матче чемпионата Европы среди молодёжных команд с Ирландией.
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Сток Сити
Британский футбольный клуб
Профессиональный английский футбольный клуб, располагающийся в городе Сток-он-Трент, графство Стаффордшир. Был основан в 1863 году. Является вторым старейшим профессиональным клубом Англии после «Ноттс Каунти». В настоящее время выступает в Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
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