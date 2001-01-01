Футбол
Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезонеМатч ТВ вчера в 23:28
«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте подвел итоги голосования среди болельщиков в определении лучшего игрока команды в нынешнем сезоне. Первое место в опросе занял защитник Люк Шоу. На втором месте оказался Виктор Линделеф, замкнул первую тройку Поль Погба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Австрийский министр заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Австрийский министр экономики Маргарет Шрамбок заявила в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть
Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Экс-директор ФБР считает, что Трамп препятствовал правосудию
Экс-директор ФБР Джеймс Коми считает, что президент США Дональд Трамп препятствовал правосудию во время проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:01
Кино
Завернуться в обертку Победы — BadComedian выложил обзор на фильм «Т-34»
Напомним, Баженов на своем канале BadComedian подвергает жесткой критике современные отечественные фильмы, обращая внимание зрителя на отсутствие логики сюжета и откровенные киноляпы.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Минтруд опубликовал календарь выходных на 2020 год
Министерство труда и социальной защиты опубликовало календарь выходных и праздничных дней на 2020 год — он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено 08 мая в 00:44
Происшествия
В ресторане на юге Швеции произошел взрыв
Обновлено вчера в 22:25
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей
Губернатор Максим Решетников в 2018 году заработал 7,5 млн рублей. Это почти на миллион меньше его дохода за позапрошлый год.
Обновлено вчера в 15:04
Экономика
Компания Kering выплатит налоговым органам Италии сумму в €1,25 млрд
Французская компания Kering, которая владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent, выплатит налоговым органам Италии сумму в размере €1,25 млрд в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Безруков, Трофим и Газманов спели военные песни под ливнем. Как прошел концерт в День Победы на главной площадке Екатеринбурга
В Екатеринбурге прошел большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба
Полиция Лондона в своём микроблоге Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Суд отправил Мамаева и Кокорина в колонию
Футболист Александр Кокорин осужден на 1 год и 6 месяцев, а Павел Мамаев на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года, сообщает информационное агентство ТАСС.
Обновлено 08 мая в 10:14
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Футбол
Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»
Защитник Ашраф Хакими, на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», может досрочно вернуться в «Реал», утверждает AS.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
Трамп отказался называть Россию врагом
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:38
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23