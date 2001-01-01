Футбол

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезонеМатч ТВ вчера в 23:28

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте подвел итоги голосования среди болельщиков в определении лучшего игрока команды в нынешнем сезоне. Первое место в опросе занял защитник Люк Шоу. На втором месте оказался Виктор Линделеф, замкнул первую тройку Поль Погба.
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Шоу – лучший игрок МЮ в сезоне, Погба – на третьем месте

Soccer.ruвчера в 21:25

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Sportbox.RUвчера в 23:28

Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий

Чемпионатвчера в 21:50

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Матч ТВвчера в 23:28

Люк Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 20:57
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Английский футболист, левый крайний защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Воспитанник академии «Саутгемптона».
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