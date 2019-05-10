Футбол

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезонеМатч ТВ вчера в 23:28

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте подвел итоги голосования среди болельщиков в определении лучшего игрока команды в нынешнем сезоне. Первое место в опросе занял защитник Люк Шоу. На втором месте оказался Виктор Линделеф, замкнул первую тройку Поль Погба.
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Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2018/19

Sport24.ru02:54

Шоу признан лучшим игроком «МЮ» в сезоне-2018/19

Sports.ru04:13

Шоу – лучший игрок МЮ в сезоне, Погба – на третьем месте

Soccer.ruвчера в 21:25

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Матч ТВвчера в 23:28

Шоу – лучший игрок «МЮ» в сезоне по версии болельщиков, Погба – третий

Чемпионатвчера в 21:50

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Sportbox.RUвчера в 23:28

Люк Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

Спорт-Экспрессвчера в 20:57
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Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
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В Москве скончался Сергей Доренко

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Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
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Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

Парад в честь Дня Победы начался в Москве

Парад в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в столице.
Обновлено вчера в 03:00
Общество

Вячеслав Володин приехал в Вольск

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин продолжает работу в Саратовской области - своем избирательном округе.
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Музыка

Екатеринбург отметил День Победы масштабным концертом

На главной площадке в историческом сквере Екатеринбурга при поддержке Русской медной компании и фонда святой Екатерины прошел масштабный концерт по случаю празднования 9 мая.
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Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика

В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Общество

Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Музыка

Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

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Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Армия и оружие

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Происшествия

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Здоровье

Какие сны предсказывают скорую смерть

Обновлено вчера в 16:17
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом

Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.
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Политика

Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

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Общество

Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе

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Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

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Происшествия

Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции

По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.
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Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

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Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
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Андрей Малахов возмутился приглашением моделей на парад Победы

Ранее пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на приглашение на парад Победы модели Александры Маркиной.
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Поль Погба
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Люк Шоу
Британский футболист
Английский футболист, левый крайний защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. Воспитанник академии «Саутгемптона».
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