Футбол

Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезонеМатч ТВ вчера в 23:28

«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте подвел итоги голосования среди болельщиков в определении лучшего игрока команды в нынешнем сезоне. Первое место в опросе занял защитник Люк Шоу. На втором месте оказался Виктор Линделеф, замкнул первую тройку Поль Погба.
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Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

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Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

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Люк Шоу признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сезоне

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