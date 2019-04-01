Происшествия
Шотландское дерби закончилось массовой дракой фанатовМИР 24 00:04
В Шотландии футбольные фанаты устроили массовую драку после принципиального матча, в котором встречались «Рейнджерс» и «Селтик». В поножовщине участвовали несколько десятков человек, пишет издание The Sun.
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СМИ: Трое болельщиков госпитализированы в результате драки после матча «Селтика» и «Рейнджерса»
RT на русскомвчера в 19:17
Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Sport24.ruвчера в 18:33
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Марк Хэмилл озвучит куклу Чаки в ремейке «Детских игр»
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Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
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На Сахалине в тестовом режиме заработала горячая линия по вопросам здравоохранения.
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Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
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Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы Министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
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Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
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«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
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На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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Лидирующий на выборах президента Украины комик Владимир Зеленский одержал победу на бóльшем количестве военных спецучастков в зоне проведения «операции оккупационных сил», чем нынешний главнокомандующий Порошенко.
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Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
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«Расход топлива при эксплуатации автомобиля имеет личностную составляющую» Из умной книжки в библиотеке Купив автомобиль, люди начинают экономить топливо.
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Название эры правления нового императора будет объявлено в Японии
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Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
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Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
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Происшествия
Оюб Титиев отказался обжаловать приговор
Правозащитник отказался обжаловать решение суда – так он сможет подать на условно-досрочное освобождение уже в мае 2018 года.
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Политика
«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
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Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
Из Сирии вывезли трех российских детей
Представители Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" доставили в Россию троих детей, находившихся в лагере беженцев "аль-Холь" в сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщил РИА Новости заместитель председателя "Боевого братства" депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Обновлено в 02:16
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Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Москве силовики взяли штурмом квартиру вора в законе Мераба Гогии
В Москве сотрудники МВД взяли штурмом квартиру 65-летнего грузинского вора в законе Мераба Гогии, известного как Мелия (в переводе с грузинского «лиса» — прим. ред.). Чтобы проникнуть в квартиру на 24-м этаже высотки, бойцам СОБРа пришлось спуститься с крыши и пройти через дверь, ведущую на балкон, сообщает ИА «Прайм Крайм».
Обновлено в 03:33
Политика
Пушков оценил шансы Порошенко на победу на выборах
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он не даст "ни единого шанса" шоумену Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес
Жителям Стерлитамака не понравилась опухшая певица МакSим
Пользователи социальных сетей активно обсуждают прошедший в пятницу, 29 марта, концерт певицы МакSим в Стерлитамаке.
Обновлено в 03:08
Футбол
Кристиан Эриксен повторил рекорд Дэвида Бекхэма
В матче 32-ого тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Тоттенхэм» (2:1). Полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен отдал голевую передачу в этой встрече.
Обновлено в 02:01
Хоккей
«Авангард» одержал непростую победу над «Салаватом Юлаевым»
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Авто
В Сети опубликованы шпионские фото гибридной версии Zotye T500
Автопроизводитель Zotye из КНР собирается в скором времени представить гибридный вариант кроссовера T500.
Обновлено в 03:51
Экономика
Индекс деловой активности производственного сектора КНР вырос до 50,5
Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора экономики КНР за март вырос сразу на 1,3 процентных пункта и составил 50,5. Такие оценки приводит агентство ТАСС со ссылкой на китайское Государственное статистическое управление.
Обновлено 30 марта в 23:12
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе
Обновлено вчера в 17:16