Футбол
Шотландский защитник «Ливерпуля» Робертсон перенёс операцию на рукеЧемпионат 08:00
25-летнему шотландскому защитнику Эндрю Робертсону потребовалось хирургическое вмешательство после того, как футболист занёс в руку инфекцию. Игрока на некоторое время пришлось отстранить от тренировок команды.
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Общество
Svenska Dagbladet (Швеция): полезнее всего для климата — заводить меньше детей (Svenska Dagbladet)
Шведы все активнее пытаются сделать свою повседневную жизнь как можно менее вредной для климата.
Обновлено в 17:41
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Футбол
«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии
В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено в 15:20
Единоборства
Камару Усман: «Мне все равно, кого мне дадут: Масвидаля, Ковингтона или Вудли»
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман порассуждал о возможном потенциальном сопернике в титульном поединке.
Обновлено в 17:59
Футбол
Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»
В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено в 15:40
Наука
Ученые рассказали, почему люди иной расы кажутся нам на одно лицо
Эксперты из США узнали, почему людям представители другой расы кажутся похожими между собой.
Обновлено 11 июля в 06:32
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера
После расставания Купера и Шейк поклонники модели стали оставлять в сети оскорбления в адрес разлучницы Леди Гаги.
Обновлено в 14:59
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Авто
Названы лучшие компактные автомобили А-класса на российском рынке
Эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ назвали лучшие компактные автомобили А-класса, доступные на российском рынке.
Обновлено в 15:46
Общество
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль
Обновлено в 15:48
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Жена Овечкина опубликовала фото пары на яхте во время отпуска в Италии
Хоккеист с супругой проводят отпуск в Италии. Шубская опубликовала снимки отдыха пары на яхте.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Житель ДНР ранен при обстреле Докучаевска с украинской стороны
46-летний житель Докучаевска в Донецкой народной республике (ДНР) получил осколочное ранение мягких тканей ноги в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса
В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено в 14:00
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено в 17:48
Авто
Aston Martin вывел на трассу свой гиперкар Valkyrie
Гиперкар на сегодняшний день является одним из самых ожидаемых, концепт был показан еще два года назад, Valkyrie заявили, как самое быстрое авто для дорог общего пользования.
Обновлено в 15:43
Гаджеты
На Giztop за 230 долларов предлагают купить Xiaomi Mi A3
В описании указали, что Mi A3 получил тройную камеру с датчиками 48, 8 и 2 Мп, а также фронтальный фотодатчик на 32 Мп.
Обновлено в 10:40
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Игры
В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony
В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось
Уполномоченный по правам ребёнка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что состояние девочки, избитой в республике, улучшилось.
Обновлено в 07:57