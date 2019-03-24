Шотландия одержала победу над Сан-МариноSoccer.ru 14:51

Политика WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.

Армия и оружие Источник рассказал о цели прибытия российских военных в Венесуэлу Ранее 24 марта венесуэльские СМИ сообщили о прибытии в страну двух самолетов с грузом и российскими военными.

Происшествия «Зимняя вишня» набрала 800 томов В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.

Политика Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.

Интернет Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Армия и оружие В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».

Политика Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может беспрепятственно трансформироваться в многостороннее международное соглашение.

Недвижимость Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ: 68,2% семей там могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества.

Политика Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Экономика Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.

Авто Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».

Здоровье В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами В Госдуме предложили Минпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, в российской пищевой промышленности вплоть до полного ее запрета, следует из письма депутата Виталия Милонова.

Происшествия В Испании задержали пожилых грабителей банков Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.

Общество Пальчиковые батарейки за 12 или 300 рублей: какая проработает дольше Даже в самой плохой пальчиковой батарейке содержится в десятки раз больше энергии, чем выходит при выстреле из пневматического ружья.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.

Баскетбол Дабл-дабл Уокера помог «Шарлотт» одержать третью победу подряд Лидер "Хорнетс" Кемба Уокер сделал дабл-дабл - 15 очков и 13 передач. Команда одержала третью победу подряд.

Происшествия В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.

Спорт Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Лайнер Viking Sky прибыл в порт Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.

Общество В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Происшествия В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.