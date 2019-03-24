Футбол
Шотландия одержала победу над Сан-МариноSoccer.ru 14:51
Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.
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WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
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Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Источник рассказал о цели прибытия российских военных в Венесуэлу
Ранее 24 марта венесуэльские СМИ сообщили о прибытии в страну двух самолетов с грузом и российскими военными.
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В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
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Официально: Новиченко покинул пост министра экономразвития Забайкалья
Экс-губернатор ЗабайкаальяКонстантин Ильковский назначил Новиченко министром в июле 2014 года.
Обновлено в 20:50
Интернет
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Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
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Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
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Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
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Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
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Экономика
Японские банки опасаются краха из-за празднования отречения императора
Банкиры и брокеры Японии выразили опасения, что в стране могут произойти колебания курса валют и увеличение спроса на наличные в период десятидневного общенационального празднования страной отречения от престола императора Акихито.
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Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
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В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В Госдуме предложили Минпромторгу и Минздраву совместно проработать вопрос изменения законодательства на предмет поэтапного снижения использования искусственных трансжиров, содержащихся, в частности, в фастфуде, в российской пищевой промышленности вплоть до полного ее запрета, следует из письма депутата Виталия Милонова.
Обновлено в 19:35
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В Испании задержали пожилых грабителей банков
Сотрудники испанской полиции задержали двух пожилых мужчин, грабивших банки в Барселоне, передает РИА Новости.
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Пальчиковые батарейки за 12 или 300 рублей: какая проработает дольше
Даже в самой плохой пальчиковой батарейке содержится в десятки раз больше энергии, чем выходит при выстреле из пневматического ружья.
Обновлено в 05:03
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме
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«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
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Баскетбол
«Клипперс» победили «Нью-Йорк» в матче НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА.
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Баскетбол
Дабл-дабл Уокера помог «Шарлотт» одержать третью победу подряд
Лидер "Хорнетс" Кемба Уокер сделал дабл-дабл - 15 очков и 13 передач. Команда одержала третью победу подряд.
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Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
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Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
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На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено в 13:05
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
Лайнер Viking Sky прибыл в порт
Норвежский круизный лайнер Viking Sky с отказавшим в море двигателем прибыл в порт города Молде, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию местного телевидения.
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Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52