Футбол

Шотландия одержала победу над Сан-МариноSoccer.ru 14:51

Сборная Шотландии обыграла команду Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Страна, являющаяся автономной административно-политической частью Великобритании. Занимает северную часть острова Великобритания и граничит по суше с Англией.
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