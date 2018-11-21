Футбол
|9′
Бирам Кайяль
Джеймс Форрест
|34′
Каллум Макгрегор
|40′
Джеймс Форрест
|43′
|52′
Лоаи Таха
Джеймс Форрест
|64′
|67′
Лоаи Таха
Алмог Коэн
|70′
Дор Перец
|73′
Дор Перец
Диа Саба
|75′
Эран Захави
Райан Кристи
Грэм Шинни
|76′
Стюарт Армстронг
Мэтт Филлипс
|76′
|85′
Талеб Тавата
Томер Хемед
|86′
Омри Бен Харуш
Стивен Флетчер
Скотт Мактомини
|87′
Мэтт Филлипс
|89′
Шотландия
Расстановка 4‑5‑1
1
Макгрегор
2
Патерсон
4
Бэйтс
5
Маккенна
3
Робертсон
7
Форрест
3 ×
6
Макгрегор
15
Шинни
18
Филипс
11
Фрейзер
17
Мактомини
1
Харуш
2
Даса
12
Йеини
8
Коэн
20
Бен Харуш
10
Хемед
19
Саба
6
Натхо
21
Кайяль
9
Дабур
7
Захави
Израиль
Расстановка 5‑3‑2
Сборная Шотландии обыграла Израиль в матче Лиги наций - 3:2. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий "Селтика" Джеймс Форрест. Шотландцы вместе с победой завоевали первое место в своей группе.
Спорт-Экспресс16:44
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