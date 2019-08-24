Футбол

Шон Райт-Филлипс завершил карьеруSports.ru 07:10

Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры. 37-летний англичанин оставался без клуба после ухода из американского «Финикс Райзинг» в декабре 2017-го.
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Райт-Филлипс завершил карьеру футболиста

Чемпионат11:12

Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры в 37 лет

Sport24.ru07:32

Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры

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Бывший игрок «Челси» и «Ман Сити» завершил карьеру

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Бывший игрок «Челси» и «Манчестер Сити» завершил карьеру

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Шон Райт-Филлипс завершил карьеру

Sports.ru07:10

Райт-Филлипс завершил карьеру футболиста

Матч ТВ08:01
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