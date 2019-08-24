Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеруSports.ru 07:10
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры. 37-летний англичанин оставался без клуба после ухода из американского «Финикс Райзинг» в декабре 2017-го.
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Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана войны
В Калужской области в своей квартире был убит ветеран Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:47
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 08:16
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.
Обновлено в 12:11
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Петербурге задержаны более 10 участников пикетов
Обновлено в 11:59
Авто
Эксперты оценили продажи Jaguar Land Rover в России
Эксперты издания «АВТОСТАТ» сообщили, что по итогам июля текущего года, компания Jaguar Land Rover на Российском рынке реализовала 876 автомобилей, что аналогично данному периоду в 2018 году.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле
Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Футбол
«Краснодар» — «Локомотив»: Сулейманов сравнял счет в матче
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов забил гол на 42-й минуте матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 12:44
Политика
Победа партии Зеленского на выборах напомнила Порошенко о Евангелии
Напомним, партия Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов по время внеочередных выборов в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 12:16
Политика
Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Рязанские каши отправятся в Китай
Газета «Рязанские ведомости» информирует, что рязанская компания будет производить на экспорт в Китай каши, крупы, хлопья, супы, кисели и морсы.
Обновлено в 05:46
Космос
Рогозин скорректировал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату стыковки корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции.
Обновлено в 12:30
Авто
Skoda раскрыла характеристики нового Skoda Superb для России
Чешская компания Skoda получила ОТТС на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Баскетбол
Сборная США объявила состав на ЧМ в Китае
Стал известен окончательный состав сборной США на предстоящий чемпионат мира в Китае.
Обновлено в 12:07
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В степи под Астраханью потерялся португалец
В МЧС не смогли пояснить, как иностранец попал в степь. С 06:00 воскресенья к розыску планируется привлечь вертолет Ка-26 от Росгвардии.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Волгоградом выросло до пяти
Число погибших в результате ДТП с автобусом на трассе Москва - Волгоград увеличилось до пяти человек, в Новоаннинской районной больнице Волгоградской области умерли женщина и ребенок, которые получили тяжелые травмы.
Обновлено в 04:06
Общество
В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек
Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".
Обновлено в 11:52
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана провел очередной прием граждан республики
Глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в ходе очередного приема граждан по личным вопросам выслушал проблемы десяти заявителей.
Обновлено в 10:08
Авто
Sterckenn представила визуальные модификации для BMW M5 и M2
Британская компания Streckenn показала комплект внешних элементов для модификации BMW M5 и M2.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 01:16
Политика
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании
Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств.
Обновлено в 12:46