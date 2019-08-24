Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеруSports.ru 07:10
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры. 37-летний англичанин оставался без клуба после ухода из американского «Финикс Райзинг» в декабре 2017-го.
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Культура
Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
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Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
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В Киеве стартовал «Марш защитников Украины»
В Киеве начался "Марш защитников Украины".
Обновлено в 06:18
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ленобласти
В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП: иномарка влетела с трассы и врезалась в дерево, водитель погиб.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Боня примет участие в шоу о сестрах Хачатурян
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Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
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В Жуковском открыли памятник самолёту Ту-144
После церемонии в небе на приближенной к земле пролетели летчики-испытатели на Су-30МКК, МиГ-35 и Ту-95.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено в 09:51
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ у полицейского участка в районе Нгау Тау Кок, где собрались в субботу протестующие и начали строить баррикаду, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 05:46
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
Обновлено в 08:39
Футбол
«Барселона» хочет арендовать украинского защитника
Руководство каталонского гранда хочет арендовать футболиста и заиграть его за свою вторую команду, выступающую в сегунде В. Напомним, что Кравец перебрался в испанский клуб из "Луго", однако закрепиться в основном составе команды из пригорода Мадрида так и не смог.
Обновлено в 09:58
Фигурное катание
Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле
Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 08:26
Политика
Яковенко покинул пост посла России в Британии
«24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Обновлено в 08:32
Футбол
Глушенков не перейдет в «Верону»
Сегодня в итальянских СМИ появилась информация, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков может продолжить карьеру в «Вероне».
Обновлено в 08:40
Кино
В Москве простились с актрисой Александрой Назаровой
Назарова скончалась в минувший вторник на 80-м году жизни.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Подмосковье коллекторы открыли стрельбу по отцу с ребёнком
В Московской области полицейские проверяют сообщения о том, что неизвестные (предположительно, коллекторы) открыли стрельбу из пневматического пистолета по мужчине с ребёнком в Красногорске.
Обновлено в 09:17
Политика
Политикана Зеленского поставили на место в День независимости
Украинская община Крыма назвала пафосом заявление Владимира Зеленского, сделанное им в День независимости.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Челси» одержал первую победу при Лэмпарде
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В Донбассе сбили украинский беспилотник «Фантом»
Луганская народная милиция сбила беспилотный летательный аппарат-разведчик украинских силовиков.
Обновлено в 08:45
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17