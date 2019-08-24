Футбол
Шон Райт-Филлипс завершил карьеруSports.ru 07:10
Бывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс объявил о завершении карьеры. 37-летний англичанин оставался без клуба после ухода из американского «Финикс Райзинг» в декабре 2017-го.
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Бывший полузащитник сборной Англии Райт-Филлипс завершил карьеру после двух лет без клуба
Bookmaker-ratings.ru07:33
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