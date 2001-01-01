Хоккей
Шон Кутюрье: «Сборная России просто великолепна на бумаге, но едва ли я удивлен, что Финляндия в финале»Матч ТВ 17:22
Россия—
Финляндия
0 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
|51'
Марко Анттила
Да, сборная России просто великолепна на бумаге, но финны доказали, что если показывать хорошую командную игру, противостоять им очень непросто. Все четыре команды, вышедшие в полуфинал, были хороши, но теперь ситуация такова, что Канада должна быть лучше, чем Финляндия.
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