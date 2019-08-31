Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». На 41-й минуте встречи 24-летний нападающий жёлто-синих опередил оппнента после подачи от угла поля в исполнении Романа Ерёменко и подрезал мяч под дальнюю штангу ворот Маринато Гилерме.

Шомуродов забил «Локомотиву» и догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ

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