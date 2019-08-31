РПЛ

ЧемпионатЧемпионатШомуродов забил «Локомотиву» и догнал Соболева в гонке бомбардиров РПЛ

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов открыл счёт в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». На 41-й минуте встречи 24-летний нападающий жёлто-синих опередил оппнента после подачи от угла поля в исполнении Романа Ерёменко и подрезал мяч под дальнюю штангу ворот Маринато Гилерме.
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