«Ростов» продлил контракты с Песьяковым и ШомуродовымSport24.ru 10:24

«Ростов» объявил о продлении контрактов с двумя футболистами клуба. Новые трудовые соглашения были заключены с вратарем Сергеем Песьяковым и нападающим Элдором Шомуродовым.

«Ростов» продлил контракты с Песьяковым и Шомуродовым

Футбол В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».

Происшествия Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Происшествия По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Сериал «Чернобыль» снят мастерски и с большим уважением к простым людям, заявил министр культуры Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Путин объяснил Шеварнадзе, почему не поздравил Зеленского Днем 7 июня российский лидер Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума объяснил бывшему лидеру Грузии Эдуарду Шеварнадзе, почему не поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Игры Утечка: дебютный трейлер новой игры Ninja Theory — Bleeding Edge Словацкий портал Xboxer опубликовал дебютный трейлер Bleeding Edge — это соревновательный боевик за авторством Ninja Theory, где две команды по четыре игрока сражаются друг против друга в рукопашных боях.

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Происшествия В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Авто Минпромторг подписал специнвестконтракт с «Соллерс» Компания «Соллерс» и Минпромторг подписали специнвестконтракт (СПИК) для развития производства автомобилей «УАЗ» и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга».

Спорт Россияне обыграли Португалию в Лиге наций 8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).

Экономика Васильев рассказал о достижениях Махачкалинского морского порта На проходящем в Северной столице РФ деловом завтраке в рамках Международного экономического форума-2019, который посвящен теме «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», Герман Греф – Председатель правления ПАО «Сбербанк», назвал Республику Дагестан тем регион, где происходят реформы.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.

Гаджеты Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона» Глава «Яндекса» Аркадий Волож назвал ошибочным позиционирование «Яндекс.Телефона», сообщает vc.ru.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Политика Путин оценил потери Болгарии из-за отказа от «Южного потока» Болгария из-за отказа от газопровода «Южный поток» потеряла $3 млрд инвестиций, тысячи рабочих мест и $400 млн ежегодных поступлений за транзит газа.

Политика Путин предложил переосмыслить роль доллара Путин предложил не навязывать всем один канон, заниматься гармонизацией национальных экономических интересов, помнить о принципе взаимодействия и сотрудничества со странами с различными особенностями и интересами.