Форвард Ростова Элдор Шомуродов признан болельщиками лучшим игроком команды в матче третьего тура премьер-лиги с Арсеналом (3:2) в Туле. 24-летний игрок сборной Узбекистана забил третий гол гостей, ставший в итоге победным. Его средняя оценка от болельщиков составила 4,9.

Шомуродов был признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Арсеналом»

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