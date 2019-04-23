Политика

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через судLenta.ru 08:46

Суд в Киеве зарегистрировал иск с требованием признать незаконной приватизацию кондитерской фабрики имени Карла Маркса корпорацией Roshen, которую основал пятый президент Украины Петр Порошенко. Заявление в суд подал глава Социалистической партии Украины Илья Кива.
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На Украине подали иск о национализации фабрики Roshen в Киеве

РБК12:00

Шоколадную фабрику Порошенко собрались отобрать через суд

Lenta.ru08:46

На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику

Газета.Ru09:46

Принадлежащую Порошенко фабрику Roshen хотят национализировать

News.ru09:25

На Украине подали иск о национализации киевской фабрики Roshen, принадлежащей Порошенко

ТАСС11:10

Лидер украинских социалистов призвал национализировать киевскую фабрику Roshen

Ведомости08:20

Лидер Соцпартии Украины попросил суд отменить приватизацию Roshen Петром Порошенко

Царьград09:12
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Гаджеты

Мультфильм «Тайна третьей планеты» улучшили при помощи нейросетей

Обновлено в 16:12
Политика

Хиллари Клинтон заявила, что доклад Мюллера «еще не конец»

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера - «еще не конец», сообщает Time.
Обновлено в 15:58
Технологии

В России началось производство устройства для общения силой мысли

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Экономика

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Всего за три года доходы россиян оказались почти на 1,75 трлн рублей выше, чем при прежнем расчете.
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Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

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Появилось видео церемонии спуска на воду подлодки-носителя «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
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Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Политика

МИД Украины поразила «смена тона» России по делу о задержанных моряках

В МИД Украины отметили "изменение тона разговора" с Россией по делу о задержанных в ходе провокации в Керченском проливе моряках.
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Культура

Поволжье принимает всероссийский театральный марафон

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Политика

МИД Швеции вызвал посла Эквадора по поводу задержания подданного королевства

Министерство иностранных дел Швеции во вторник вызвало посла Эквадора, чтобы узнать о положении задержанного в этой латиноамериканской стране подданного королевства.
Обновлено в 16:56
Общество

Навальный обманул американцев и россиян, устроив дочь в Стэнфорд

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Происшествия

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18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, открывший стрельбу в учебном заведении, мог решиться на преступления в связи с унижением со стороны сокурсников из-за его неспособности купить одежду известных брендов.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Москве восстановлено движение поездов на «синей» ветке

Ранее во вторник 23 апреля движение поездов было приостановлено на "синей" ветке от "Курской" до "Партизанской" из-за инцидента с пассажиром.
Обновлено в 15:53
Политика

Порошенко решил участвовать в выборах в украинский парламент

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, заявил о намерении участвовать в парламентских выборах осенью текущего года, сообщил глава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов во вторник, 23 апреля.
Обновлено в 16:21
Гаджеты

Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км

В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Экономика

«Россети» направят на энергоснабжение Чечни около 19 млрд рублей

Компания «Россети» направит около 19 млрд рублей на повышение надежности энергоснабжения Чечни, в полном объеме средства поступят до 2024 года.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Реал» может продать Куртуа из-за решения Зидана

Мадридский «Реал» может продать бельгийского вратаря Тибо Куртуа в ближайшее межсезонье.
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Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Транспорт

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Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
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Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Экономика

Сбербанк нацелился на долю в Rambler Group

Переговоры Сбербанк и Rambler Group касаются приобретения группой банка существенного, но не контрольного пакета акций.
Обновлено 20 апреля в 22:25
Гаджеты

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Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
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Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

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Космос

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Политика

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Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
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