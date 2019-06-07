Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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«Мы очень близки». России предрекли новую перестройку

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России предрекли новую перестройку

Lenta.ru02:49

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

РБК02:11

Шохин предположил, что в России готовится новая перестройка

Банки.ру02:43

Глава РСПП не верит в выполнение национальных проектов Владимира Путина

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BFM.ru03:30

В России грядет новая перестройка

УралПолит.Ru03:06
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Экономика

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

Обновлено в 01:46
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Соловьев высмеял слова Ковтуна о непричастности ВСУ к обстрелу мечети

Владимир Ковтун заявил, что украинские военные не имеют отношения к обстрелу мечети в Донецке Телеведущий Владимир Соловьев уличил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в обмане.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Гаджеты

Reuters: приложения компании Facebook больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei

Приложения Facebook будут предустановлены только на уже изготовленных смартфонах; а на тех, что пока находятся в производстве, ее программы уже не будут идти по умолчанию.
Обновлено в 03:13
Экономика

Nord Stream 2 AG планирует во II квартале привлечь от партнеров по проекту 440 млн евро

Проектная компания по реализации "Северного потока-2" — Nord Stream 2 AG — планирует привлечь во втором квартале от "Газпрома" и пяти европейских партнеров по проекту 440 миллионов евро, сообщил журналистам финансовый директор компании Пол Коркоран.
Обновлено в 03:18
Гаджеты

Компания Apple выкупит автопилоты стартапа Drive.ai

Обновлено в 00:36
Общество

Смольный и ВТБ договорились о первой развязке широтной магистрали

Обновлено в 02:04
Здоровье

В России могут продлить порог детства до 21 года

Первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева рассказала о том, что в России могут увеличить порог детства.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Песков сообщил, что пока в планах Путина нет контактов с Зеленским

Представитель Кремля отметил, что из Киева звучат разные заявления.
Обновлено в 03:28
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

США отказываются учить турецких пилотов из-за российских С-400

Обновлено в 01:38
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Авто

Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019»

7 июня 2019 года 6 июня в Москве были оглашены итоги пятой ежегодной национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2019».
Обновлено в 02:22
Экономика

Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными

Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 01:36
Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

Обновлено вчера в 07:01
Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено вчера в 18:35
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Космос

Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Экономика

Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба

Силуанов заявил о чрезмерном внимании к делу основателя Baring Vostok Арбитры установили, что Юсупов обратился к правоохранителям на фоне корпоративного конфликта в банке, а уголовное дело – это крайняя мера, к которой прибегают только при безуспешном использовании других способов решения конфликта.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Корабль ТОФ «Смерч» с ракетами «Уран» вышел на ходовые испытания

Модернизацию малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Смерч" завершили на базе камчатского Северо-Восточного ремонтного центра.
Обновлено в 00:57
Спорт

Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ

Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
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