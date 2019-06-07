Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11

Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы госуправления. Шохин отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.
Читать в источнике
с чего всё началось

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
РБК02:11

Подробнее о событии

России предрекли повторение перестройки

Московский Комсомолец04:07

Глава РСПП не верит в выполнение национальных проектов Владимира Путина

Росбалт01:56

Шохин: России нужна новая перестройка

Национальная служба новостей03:39

России предрекли новую перестройку

Газета.Ru03:30

России предрекли новую перестройку

Lenta.ru02:49

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

РБК02:11

России предрекли повторение перестройки

URA.Ru03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Общество

Захарова высказалась о Соболь после инцидента с Симоньян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на инцидент между главным редактором RT Маргаритой Симоньян и юристом Любовью Соболь.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Роскосмос опробует «Государево око» в Тверской области

Тверская область станет пилотным регионом по тестированию системы "Государево око", которая будет вести мониторинг территории страны со спутников в круглосуточном режиме, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие

Российский корабль чуть не столкнулся с американским крейсером

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, сообщила Русская служба BBC.
Обновлено в 04:20
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Фото с репетиции похорон Алибасова опубликовал адвокат Жорин

Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика

Кличко подтвердил отказ Саакашвили возглавить «Удар»

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*

По сведениям МВД Украины, на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Военные экологи прибыли в Арктику для вывоза 800 тонн мусора

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) прибыл Норильск для очистки от мусора земель Министерства обороны в Арктической зоне, сообщает сегодня, 7 июня, пресс-служба военного ведомства.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока

Обновлено вчера в 21:09
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено вчера в 07:20
Политика

Посольство США отреагировало на отказ свердловских вузов от американских программ

Письмо министерства образования Свердловский области об отказе от обучающих программ с американским участием напоминает обстановку 30-х годов прошлого века.
Обновлено в 02:32
Общество

Евросоюз упорядочил визовые правила

Совет Евросоюза по внутренним делам принял 6 июня поправки к визовому кодексу.
Обновлено вчера в 16:28
Экономика

Заявитель по делу Калви рассказал о 3,7 млрд рублей ущерба

По версии следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Обновлено в 03:10
Экономика

Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысит $8,5 млрд

Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена.
Обновлено в 04:34
Общество

Кейт Миддлтон поручили важную королевскую задачу

Значимость роли Кейт Миддлтон в британской королевской семье возрастает.
Обновлено в 03:47
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Здоровье

Двое волгоградцев умерли от ботулизма

16 человек пострадали и двое погибли в результате заражения ботулизмом, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:13
Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
Наука

Кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Обновлено в 04:17
Общество

Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти

Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57
Футбол

«Оренбург» собирается проводить домашние матчи на «Самара Арене»

Футбольный клуб «Оренбург» планирует проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Самара Арене».
Обновлено в 03:53
Общество

В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников

Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное