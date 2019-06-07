Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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Футбол
Власти Волгограда: выбор «Тамбова» в пользу «Волгоград-Арены» даст экономический эффект
Возможный выбор вышедшего в Российскую премьер-лигу футбольного клуба "Тамбов" в пользу проведения домашних матчей на "Волгоград-Арене" принесет экономический эффект стадиону.
Обновлено в 02:01
Авто
Стартовали продажи китайского пикапа Maxus T70
Марка Maxus, принадлежащая китайскому автогиганту SAIC, объявила старт продаж нового среднеразмерного пикапа Maxus T70.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено вчера в 08:22
Космос
Глава Amazon не исключил появления на Луне пунктов выдачи компании
Руководитель аэрокосмической компании Blue Origin и глава Amazon Джефф Безос не исключил строительства на Луне пунктов выдачи компании.
Обновлено в 02:50
Гаджеты
Стартовал прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom
Китайский бренд OPPO объявил о начале приема предварительных заказов на новинку смартфона Reno 10x Zoom, который получил уникальные характеристики.
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей
Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Транспорт
В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа
В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Обновлено в 02:57
Общество
Расчет советских зарплат при назначении пенсий предложили упростить
Законопроект предлагает при утрате необходимых документов не по вине работника при расчете пенсии использовать показатели средней зарплаты, единые тарифные сетки и прочие нормативы, утвержденные в советские годы, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:42
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Глава МИД Испании открестился от слов о «российской угрозе»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг его слов о "российской угрозе" урегулирована.
Обновлено в 00:52
Политика
В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки
Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Линдси Лохан поделилась откровенным снимком в Сети
На фото Лохан предстала абсолютно обнаженной, не считая туфелек, которые были на высоком каблуке.
Обновлено в 02:53
Культура
Дженнифер Энистон намекнула на продолжение «Друзей»
Звезда рассказала в эфире шоу Эллен ДеДженерис, что «все может случиться», поскольку актерский состав проекта, в принципе, не против перезапуска.
Обновлено в 02:37
Экономика
Названы лидеры инвестрейтинга АСИ
По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, для составления рейтинга было опрошено 4 тыс. предпринимателей России.
Обновлено в 03:05
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Политика
В планах Путина нет контактов с Зеленским, заявил Песков
В планах у Президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Мединский предложил делать в памятниках культуры гостиницы и рестораны
Половина российских памятников находится в аварийном состоянии — спасти ситуацию может передача их инвесторам, в том числе под гостиницы и рестораны.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над «Русалом»
В Кремле не будут дискутировать из-за слов главы «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против «Русала» на экономику России.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле
Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы.
Обновлено в 02:44
Политика
Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании
Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Финансы
Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%
Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Футбол
Андрей Шевченко: «Будет ли Лунин играть против Сербии? У нас большая конкуренция за место в воротах»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, будет ли играть голкипер «Реала» Андрей Лунин, выступающий за «Леганес» на правах аренды, в матче отборочного этапа Евро-2020 против Сербии.
Обновлено в 02:47
Баскетбол
ЦСКА договорился с Клайберном о новом контракте
Обновлено в 02:09