Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы госуправления. Шохин отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.

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