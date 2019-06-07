Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11
Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы госуправления. Шохин отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.
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с чего всё началось
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.РБК02:11
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