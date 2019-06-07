Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы госуправления. Шохин отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.

Происшествия Заммэра Якутска попался на взятке в 114 миллионов рублей По словам источника, задержанным за взятку в Якутии является заммэра по развитию территории Василий Гоголев.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Происшествия МВД объявило о проверке Голунова на причастность к группировке дилеров Фотографии пакетов с веществом, которые, как ранее заявляли в МВД, «были обнаружены по месту проживания» Голунова, были сделаны «в рамках оперативных мероприятий и следственных действий» в отношении группы, на связь с которой проверяют Голунова, говорят теперь полицейские.

Происшествия Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Политика На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.

Экономика На ПМЭФ запустили новый завод по производству аммиака в Ленобласти Символический вентиль нового завода «Еврохим» по производству аммиака запустили 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".

Происшествия Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца Красногорский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении седьмого фигуранта дела о массовой драке, в которой был убит бывший экс-спецназовец Никита Белянкин, сообщает ТАСС.

Политика Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.

Политика Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.

Политика Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия Отчисленный студент в Тюмени угрожал расправой своим однокурсникам В Тюмени задержан бывший студент, которого 5 июня отчислили из Тюменского государственного университета.

Происшествия В Красноярске подростки избили школьницу из-за 100 рублей Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.

Игры В PlayStation Store стартовала большая летняя распродажа Стартовала глобальная распродажа игр на PlayStation. В течение 11 дней пользователи смогут купить игры от компании Sony со скидкой до 70%.

Гаджеты Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram Facebook запретила предустанавливать на смартфоны Huawei собственные приложения.

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Экономика Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Происшествия В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.