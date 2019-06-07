Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в РоссииРБК 02:11

Третьим фактором, мешающим вкладываться в нацпроекты, Шохин назвал необходимость радикального улучшения системы госуправления. Шохин отметил, что говорит в том числе и о реформе надзорно-контрольной деятельности и радикальном изменении отношений правоохранительных органов к бизнесу.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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