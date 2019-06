Шохин спрогнозировал новую перестройку в РоссииАМИТЕЛ 11:35

"Роснефть" и Manzhouli Far East Gas Co. Ltd. (Far East Gas) в рамках XXIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области перевалки пропилена и различных видов сжиженных углеводородных газов (СУГ) на терминале, принадлежащем Far East Gas.