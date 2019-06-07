Шохин спрогнозировал новую перестройку в РоссииАМИТЕЛ 11:35

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки. Такое заявление он сделал в ходе выступления на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

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