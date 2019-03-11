Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в КрымуLife.ru 06:30

Войсковая группировка РФ в Крыму усилена и обеспечивает защиту территории полуострова. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

с чего всё началось

Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Чёрном море.

В Крыму усилена войсковая группировка РФ. Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по обороне сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил об усилении войсковой группировки в Крыму

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