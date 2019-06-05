Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГКомсомольская правда 10:14

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой. Такое заявление глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сделал на заседании Совета министров обороны стран-участников СНГ в среду, 5 июня.

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

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