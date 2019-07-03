Политика
Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата МинобороныРБК 06:27
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости». Ранее ведомство сообщало только о 14 погибших, не называя ни число военных на подлодке, ни число выживших.
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