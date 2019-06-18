Армия и оружие

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружияRT на русском 06:06

В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.
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Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
RT на русском06:06

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Шойгу заявил о скором поступлении в армию РФ лазерного оружия

Газета.Ru09:59

Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»

РБК07:06

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

RT на русском06:06

Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие

ТАСС06:35

Оснащённость Вооружённых Сил России новым оружием за последние годы возросла почти в 4 раза

ТК Звезда07:22

Российская армия получит новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие

Известия06:38

Армия России вскоре получит новое оружие на гиперзвуке и лазерной энергии

Интерфакс06:04
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон

Шойгу пообещал «не имеющее аналогов оружие»

Вести.UZ12:08
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
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Защитник "Челси" Эмерсон рассказал, как вингер Эден Азар попрощался с партнёрами в чате WhatsApp перед трансфером в "Реал".
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
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МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
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Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
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Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
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Политика

Скабеева осудила Зеленского, который не помог трясущейся Меркель

Телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который не помог недомогающей канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Пентагон объявил о выделении $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон планирует предоставить $250 млн на "дополнительную подготовку, оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала" Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 11:07
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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Видео катастрофы в Шереметьево слили в Сеть два капитана полиции

Обновлено в 10:50
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
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Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Политика

Венский арбитраж получил право работать в России

Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.
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Общество

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
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Врачи спасают измученного болью отца Жанны Фриске

Обновлено в 08:23
Авто

Ограниченную версию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.
Обновлено в 14:07
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
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Футбол

Адвокат Мишеля Платини описал его допрос

Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью

В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
Обновлено в 11:58
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Оказалось, что собаки по сравнению с волками примерно в 5 раз чаще делают брови домиком.
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Политика

«Генерализованный тремор» — врач оценил состояние здоровья Меркель

Во время протокольного мероприятия в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским у канцлера Германии Ангелы Меркель случился генерализованный тремор.
Обновлено в 11:21
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Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов

Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
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Политика

Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто агитирует за снятие санкций с России, побывать в Донбассе и лично убедиться в последствиях войны.
Обновлено в 08:24
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