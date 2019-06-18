Армия и оружие

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружияRT на русском 06:06

В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.
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с чего всё началось

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
RT на русском06:06

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Шойгу заявил о скором поступлении в армию РФ лазерного оружия

Газета.Ru09:59

Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»

РБК07:06

Шойгу: российская армия в ближайшее время получит лазерное и гиперзвуковое оружие

ТК Звезда05:46

Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие

ТАСС06:35

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

RT на русском06:06

Армия России вскоре получит новое оружие на гиперзвуке и лазерной энергии

Интерфакс06:04

Российская армия получит новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие

Известия06:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон

Шойгу пообещал «не имеющее аналогов оружие»

Вести.UZ12:08
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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Политика

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Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

В МВД призвали провести ревизию ПДД

В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
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Общество

Казанская квартира вошла в десятку самых больших апартаментов России

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С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.
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Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на Севастопольском бале

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Обновлено в 10:33
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Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Интернет

В работе Google по всему миру зафиксирован сбой

Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
Обновлено в 11:38
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С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
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Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
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В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
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Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
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Турецкий истребитель пятого поколения TF-X (Turkish Fighter – X) впервые представлен публике на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже.
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Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
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