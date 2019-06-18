Армия и оружие

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружияRT на русском 06:06

В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.
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Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.
RT на русском06:06

Подробнее о событии

Шойгу заявил о скором поступлении в армию РФ лазерного оружия

Газета.Ru09:59

Шойгу пообещал армии «совершенно новое» оружие на «лазерной энергии»

РБК07:06

Шойгу: российская армия в ближайшее время получит лазерное и гиперзвуковое оружие

ТК Звезда05:46

Шойгу заявил, что российские военные скоро получат новое гиперзвуковое и лазерное оружие

ТАСС06:35

Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружия

RT на русском06:06

Армия России вскоре получит новое оружие на гиперзвуке и лазерной энергии

Интерфакс06:04

Российская армия получит новейшее лазерное и гиперзвуковое оружие

Известия06:38
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Общество

Путин разрешил регистрировать россиянам излишки земли

Как отмечается в пояснении к закону, если во время проведения кадастровых работ выясняется, что гражданин использует больше земли, чем ему выделено, ему позволят оформить эти излишки.
Обновлено в 00:40
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Наука

Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен

Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Спорт

Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира

Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Пассажиры устроили бунт на рейсе из Новосибирска в Таиланд

Обновлено в 04:02
Экономика

Медведев предложил адресно увеличивать пособие на детей

Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Космос

На Марсе произошел мощный взрыв

Обновлено в 11:06
Финансы

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей

Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.
Обновлено в 10:05
Политика

В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения

В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.
Обновлено в 10:22
Общество

Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище

Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
Обновлено в 09:01
Политика

Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал тех, кто агитирует за снятие санкций с России, побывать в Донбассе и лично убедиться в последствиях войны.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Собчак устроила скандал из-за её фото с Богомоловым на обложке HELLO

Обложку нового номера известного издания HELLO украсили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 08:05
Гаджеты

Xiaomi представила телевизоры Mi TV 4S и Mi TV 4A в России

Обновлено вчера в 13:55
Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Политика

В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках

Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками.
Обновлено в 09:59
Энергетика

Польша потратила 1,1 млн т нефти из резервов из-за проблем с «Дружбой»

Польша потратила 1,1 млн т нефти из стратегических запасов во время перерыва доставки сырья по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 10:44
Политика

Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Следователи отпустили младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Обновлено в 10:11
Политика

Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

Обновлено в 10:41
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Футбол

Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве

Обновлено в 07:23
Общество

КС уточнил основания для отказа в проведении митингов

Конституционный суд (КС) запретил органам власти отказывать в проведении митингов под предлогом того, что их организаторы не определили меры по обеспечению порядка, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:36
Общество

Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 10:02
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

Обновлено в 08:43
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