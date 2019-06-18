Армия и оружие
Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружияRT на русском 06:06
В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.
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с чего всё началось
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.RT на русском06:06
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Обложку нового номера известного издания HELLO украсили Ксения Собчак и Константин Богомолов.
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Обновлено вчера в 13:55
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Обновлено в 08:54
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
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Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
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АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
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Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
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