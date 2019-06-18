Шойгу заявил о скором получении военными лазерного оружияRT на русском 06:06

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в скором времени Вооружённые силы России получат в своё распоряжение новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука.

с чего всё началось

В мае президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и военной промышленности заявил, что оружие на иных физических принципах будет определять боевой потенциал российских войск в ближайшие десятилетия.

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