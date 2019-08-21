Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах РоссииГазета.Ru 04:16
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости". По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.
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Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Путин впервые отреагировал на митинги в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 01:29
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
«МЮ» изменил условия аренды Санчеса
По информации источника, английский клуб изменил условия сделки.
Обновлено в 04:11
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Косачев выступил против возвращения России в G8
России не удастся избежать ловушки «семеро против одного». Причем это сохранится, даже если санкции против России будут отменены.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Жену Леонида Волкова допросили по делу об отмывании денег в ФБК
Дело ФБК: Преследования связаны с уголовным делом о легализации примерно миллиарда рублей, которое СК возбудил в начале августа.
Обновлено в 04:14
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Наука
Привычка использовать смартфон для отвлечения от работы истощает мозг
Как выяснилось, отвлечение от решения задач с помощью смартфона не только не помогает мозгу «перезагрузиться», а даже наоборот - приводит к его интеллектуальному истощению.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Сбербанк даст кредит в $400 млн для постройки АЭС «Аккую» в Турции
Сбербанк первым предоставит финансирование для проекта сооружения АЭС "Аккую" в Турции.
Обновлено в 03:31
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
Матч «Зенита» и «Уфы» рассудит бригада Иванова
Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
Обновлено в 04:22
Футбол
Экс-хавбек «Уфы»: был случай расизма, но в России всё было потрясающе
Бывший полузащитник «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал, что доволен периодом жизни в России.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Авто
В России ожидается резкий рост цен на автомобили
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:50
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%
Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб.
Обновлено в 02:34
Общество
Сегодня в Петербурге проверят готовность системы оповещения
В Санкт-Петербурге в среду, 21 августа, проверят готовность системы централизованного оповещения. Процедура займет всего 10 минут.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка
Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Штурмовики A-10 Thunderbolt II получили новые крылья
Модернизированные штурмовики получили новое крыло размахом 17,7 метра, причем основная часть его деталей произведено из алюминиевых сплавов серий 2000 и 7000.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54