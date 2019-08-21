Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости". По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

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