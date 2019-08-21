Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости". По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Политика В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.

Общество Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу Тверская улица, дом 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Политика В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8 Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Интернет Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.

Происшествия В Свердловской области на шахте произошло обрушение На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.

Происшествия Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.

Экономика России написали сценарий нового экономического кризиса Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Футбол «Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой» 29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».

Шоу-бизнес Гарри Галкин рассказал папе, где нужно прятаться от папарацци Телеведущий Максим Галкин на своей страничке в Instagram разместил забавный ролик, который посвящен его детям Гарри и Лизе.

Общество Беглов оценил благоустройство петербургского парка Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.

Политика Путин и Макрон провели переговоры Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.

Происшествия Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.