Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах РоссииГазета.Ru 04:16
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости". По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.
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Политика
В ЕС не поддержали идею передачи Гренландии в аренду США
Еврокомиссия не поддержала идею передачи Данией Гренландии в бессрочную аренду Соединенным Штатам.
Обновлено в 08:51
Общество
Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля
Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу Тверская улица, дом 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 09:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
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Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Общество
Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа
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Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
На свое 48-летие Стас Костюшкин показал себя обнаженным
20 августа исполнилось 48 лет певцу Стасу Костюшкину.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Свердловской области на шахте произошло обрушение
На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
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Футбол
«Спартак» назвал цены на билеты на матч Лиги Европы с «Брагой»
29 августа «Спартак» на «Открытие Арене» проведет ответную встречу в рамках раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА с «Брагой».
Обновлено в 09:29
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Гарри Галкин рассказал папе, где нужно прятаться от папарацци
Телеведущий Максим Галкин на своей страничке в Instagram разместил забавный ролик, который посвящен его детям Гарри и Лизе.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
Обновлено в 08:12
Общество
Беглов оценил благоустройство петербургского парка
Беглов сообщил, что до конца года в петербургских парках появится более 40 детских площадок.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин и Макрон провели переговоры
Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:13
Хоккей
Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
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Обновлено в 06:16
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11