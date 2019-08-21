Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах РоссииГазета.Ru 04:16
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости". По его словам, обстановка на данных территориях остается напряженной.
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с чего всё началось
Ранее Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на западных границах России остаётся напряжённой. Он подчеркнул, что для нейтрализации возникающих угроз Россия реализует комплекс мер.RT на русском07:18
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено в 07:45
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Общество
РФ закупит за рубежом 10 тыс. упаковок психотропных лекарств для детей
Отмечается, что федеральное предприятие "Московский эндокринный завод" уже направило запрос зарубежным производителям о возможности поставки "не менее 10 тыс. упаковок" четырех психотропных препаратов.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Политика
Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну
Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Здоровье
В Курской области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней
В области обнаружен новый очаг вируса африканской чумы свиней.
Обновлено в 07:37
Общество
Миллиарды за гниль и плесень — как мэрия Москвы кормит «повара Путина»
От Кремля до инвалидов В 2019 году многочисленные компании, прямо или косвенно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, получили от государства 34 млрд рублей по контрактам на организацию питания в различных бюджетных учреждениях, подсчитало издание Baza.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Лавров заявил об обострении ситуации в сирийском Идлибе
Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась из-за попыток террористов запрещенной в России группировки «Хаят Тахри аш-Шам» подмять под себя жителей региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:51
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Терминатор и Джокер стали частью сезонного пропуска Mortal Kombat 11
Как обычно, обладатели сезонного пропуска получат доступ к героям за неделю до их появления в продаже отдельно: Т-800 из «Терминатор: Тёмные судьбы» — 8 октября Синдел — 26 ноября Джокер — 28 января Спаун — 17 марта.
Обновлено в 09:00
Политика
В США планируют использовать ядерные системы при исследовании космоса
Как пишет американское издание The New York Post со ссылкой на меморандум президента США Дональда Трампа, космические ядерные аппараты будут "стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства".
Обновлено в 04:14
Футбол
21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»
Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Испытание в США наземной версии ракеты "Томагавк", которые можно запускать с установок, уже размещенных в Румынии и планируемых к размещению в Польше, создает новый угрозы для России, и эти угрозы не останутся без ответа.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в поджоге мужчины
Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 10:35
Политика
Четыре индийских космонавта пройдут подготовку в России
Четыре космонавта из Индии пройдут подготовку в российском центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, следует из сообщения Роскосмоса.
Обновлено в 11:43
Политика
Московский суд оставил под стражей украинских моряков-провокаторов
Московский городской суд 21 августа оставил под стражей 13 украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 12:15
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30