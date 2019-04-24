Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО СШАРоссийская газета 05:50
России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление в среду, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность системы ПРО
Народные новости03:14
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Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
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Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз-Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Космос
Сегодня ночью в Туле возможно северное сияние
Сегодня в Тульской области складываются уникальные условия для наблюдения северного сияния.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Первый вице-мэр Сочи отправится в колонию-поселение
Суд приговорил Мугдина Чермита к наказанию в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
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Футбол
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Обновлено в 09:29
Политика
Песков пояснил, как Путин будет строить отношения с Зеленским
«В любом случае президент России как человек, который определяет внешнюю политику российского государства, в том числе определяет вектор политики в отношении Украины, именно на основании конкретных заявлений и действий будет выстраивать свою линию общения с руководством Украины», — сказал пресс-секретарь президента России.
Обновлено в 09:40
Гаджеты
Стало известно, почему ломаются складные смартфоны Samsung Galaxy Fold
Эксперты компании iFixit, занимающейся ремонтом мобильной электроники, изучили новые складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и попытались понять, что становится наиболее частой причиной их поломки.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге
В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Экономика
Россияне стали чаще продавать свои дачи
В первом квартале 2019 года в России увеличилось число желающих, которые хотят продать свою дачу.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество
В МЧС разрешили жарить шашлыки на природе
МЧС не имеет ничего против жарки шашлыков на природе.
Обновлено в 05:12
Наука
Токсины грибков и бактерий найдены в электронных сигаретах
Ученые и аспиранты Гарвардской школы здравоохранения имени Т.Х. Чана изучили 37 картриджей для электронных сигарет и 38 наименований жидкостей для заправки таких картриджей или испарителей.
Обновлено в 07:16
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Общество
Путин одобрил парк на месте судебного квартала в Петербурге
Врио губернатора города Александр Беглов представил Путину проект, в соответствии с которым вместо зданий Верховного Суда, судебного департамента и жилых домов предлагается разбить зелёную зону и театрально-выставочный комплекс — арт-парк.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Renault начал продажи обновленного Kaptur
Компания Renault объявила о начале продаж на российском рынке обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Общество
В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям
Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Наука
Из-за турбулентных волн в ядре резко меняются магнитные полюса Земли
Озвучена основная причина аномальной миграции магнитного полюса нашей планеты, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В России создали уникальную антиторпеду
Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Религия
Готовимся к пасхе. Народные традиции
В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus
Обновлено в 10:38
Культура
Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский
Обновлено в 04:08
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13