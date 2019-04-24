Армия и оружие

Шойгу заявил о готовности РФ преодолеть систему ПРО СШАРоссийская газета 05:50

России уже удалось разработать и принять на вооружение средства преодоления американской системы противоракетной обороны (ПРО). Такое заявление в среду, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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О чём говорили на VIII Московской конференции по международной безопасности

RT на русском08:19

Шойгу заявил о неспособности американской ПРО сдержать российские ракеты

РБК03:50

Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность системы ПРО

Народные новости03:14

Шойгу: системы ПРО не могут полностью защитить объекты

News.ru03:31

Шойгу заявил о готовности России преодолеть американскую систему ПРО

Ведомости03:24

Шойгу заявил, что США официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО

ТАСС03:35

Шойгу: США официально закрепили антироссийскую направленность своей ПРО

РИА Новости02:57
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

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Общество

В центре Петербурга появится «Арт-парк»

"Зарядье" простирается на 13 га. На территории набережной Добролюбова появится парковая зона и Арт-парк.
Обновлено в 03:59
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Политика

Зеленский призвал усилить санкции против РФ

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки «оккупации» в решении РФ об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителям Донбасса и выступают за усиление международных санкций против Москвы.
Обновлено в 11:56
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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Футбол

Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО

Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

GeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF Gaming

Компания ASUS представила под брендом TUF Gaming игровые портативные компьютеры FX505 и FX705, в которых процессор AMD соседствует с видеокартой NVIDIA.
Обновлено в 11:48
Гаджеты

Alibaba может начать продавать свою умную колонку в России

Китайская Alibaba Group может начать продавать свою умную колонку Tmall Genie в России, сообщает РБК.
Обновлено в 12:01
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика

Мантуров озвучил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus

Обновлено в 08:23
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика

Ким Чен Ын дал первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 08:30
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Экономика

Чистая прибыль РЖД по МСФО в 2018 году упала почти в четыре раза

Как рассказал на брифинге первый замгендиректора компании Вадим Михайлов, чистая прибыль РЖД снизилась в 3,9 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге

На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Здоровье

Скворцова считает, что зарплата врачей за шесть лет удвоилась

Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Авто

Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России

Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Экономика

Nissan прогнозирует снижение прибыли на 45%

Японский автопроизводитель Nissan ожидает, что в текущем финансовом году прибыль от реализации автомобилей компании упадет на 45% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:17
Футбол

«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миром

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор».
Обновлено в 11:13
Здоровье

Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками

Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
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Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Иван Краско вернулся жить к бывшей жене Наталье Вяль

Иван Краско после своего недавнего развода вернулся жить к предыдущей супруге Наталье Вяль.
Обновлено в 01:54
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Школу эвакуировали на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва

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51-летняя Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца в нижнем белье

Австралийско-американская актриса Николь Кидман снялась в фотосессии для глянца Vanity Fair в нижнем белье и колготках в сетку.
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Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» закончил испытания

Концерн "Росэнергоатом" завершил комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 03:27
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