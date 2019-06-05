Армия и оружие
Шойгу заявил, что обстановка на границах СНГ напряженнаяSputnik Таджикистан 03:59
Военно-политическая обстановка на границах Содружества Независимых Государств крайне напряженная, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания Совета министров обороны (СМО) государств-участников СНГ в Анапе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Садальский обвинил в отравлении Алибасова внучку его жены
Актер Станислав Садальский не исключил, что музыкального продюсера Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 09:59
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Финансы
Американский рынок вырос после намеков о снижении ключевой ставки
Соединенные Штаты могут снизить процентные ставки. На это указывают комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла.
Обновлено в 02:15
Футбол
Сегодня Португалия и Швейцария сыграют в полуфинале Лиги наций
Сегодня состоится первый полуфинал Лиги наций, в котором сыграют Португалия и Швейцария.
Обновлено в 06:06
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Испытания модернизированных бронеавтомобилей «Тайфун-К» планируется завершить в 2019 году
Войсковые испытания многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949", которые проходят на базе горной мотострелковой бригады Центрального военного округа в Туве, завершатся в этом году.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Жена Хабенского показала фото подросшей дочери
На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Пресс-секретарь экс-президента Украины Порошенко Цеголко обвинил нынешнего главу государства в плагиате.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В квартире вице-мэра российского города нашли бордель
Обновлено в 07:47
Общество
В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае
Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.
Обновлено в 12:33
Футбол
Эриксен сообщил о желании покинуть «Тоттенхэм»
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от холодной войны
Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Врач избил пациента батоном колбасы
Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 12:44
Политика
Захарова пошутила о встрече Жириновского с журналисткой из США
Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Наука
Пчелы связали символы с числами
Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Политика
Париж ждет ответа России на приглашение на торжества в Нормандию
В кабинете премьер-министра Франции заявили, что Париж ждет, что Москва ответит на вопрос, кто будет представлять Россию на торжествах в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 03:52
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Энергетика
«Нафтогаз» заявил, что уже снизил цену на газ для населения
Премьер Украины Владимир Гройсмана в ходе заседания заявил, что цена на газ для населения в июне-июле должна быть на уровне 7,7-8 тысяч гривен (около 283-295 долларов) за тысячу кубометров.
Обновлено в 08:59
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто
BMW обнародовала рублевые цены на новую M8
Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.
Обновлено в 08:16