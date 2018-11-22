Армия и оружие
Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУ
Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУREGNUM03:01
Соболезнования родным и близким в связи со смертью начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова выразил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 22 ноября сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
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с чего всё началось
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.ТАССвчера в 18:42
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Армия и оружие
В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия
Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
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Армия и оружие
Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»
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Армия и оружие
Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе
Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
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Армия и оружие
Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
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Армия и оружие
Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки
Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.
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Армия и оружие
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В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
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Армия и оружие
На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения
Более 1 тысячи военнослужащих приняли участие в антитеррористических учениях, которые прошли на территории военных городков Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие
Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами
Беспилотники смогут летать в одном пространстве с пассажирскими и военными самолетами.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу
Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
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