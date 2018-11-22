Армия и оружие

Шойгу выразил соболезнования близким умершего начальника ГРУ
REGNUM
03:01

Соболезнования родным и близким в связи со смертью начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Игоря Коробова выразил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Об этом 22 ноября сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
REGNUM03:01
с чего всё началось

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Коробова, подчеркнув, что его деятельность на посту главы военной разведки была отмечена госнаградами, а также высшей степенью отличия - званием Героя России. Коробов родился в Вязьме 3 августа 1956 года.
ТАССвчера в 18:42

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Чем известен Игорь Коробов

Коммерсантъ03:26

Биография Игоря Коробова

ТАСС03:22

Умер глава ГРУ Игорь Коробов

RT на русском01:42

Шойгу выразил соболезнования родным начальника ГРУ Коробова

Газета.Ru02:30

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РИА Новостивчера в 22:11

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

РБКвчера в 18:33

Министр обороны Сергей Шойгу выразил соболезнование в связи с кончиной начальника ГРУ Игоря Коробова

Эхо Москвы02:30
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Армия и оружие

В Совфеде предложили обновить условия применения ядерного оружия

Сенаторы предложили обновить российскую концепцию применения ядерного оружия.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Военным США разрешили стрелять на поражение на мексиканской границе

Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее американским военнослужащим, дислоцированным на границе США с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Старейший ветеран Пёрл-Харбора умер в возрасте 106 лет

Обновлено в 03:46
Армия и оружие

В МИД заявили о трудностях в создании демилитаризованной зоны в Идлибе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила о сохранении трудностей в создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Военные России и Индии протестировали оружие друг друга на учениях

Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Сирийские саперы разминируют населенные пункты в провинции Дераа

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Завершено строительство первой очереди аэродрома Бельбек в Крыму

В Минобороны России сообщили о завершении строительства первой очереди военного аэродрома Бельбек в Крыму.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Госдеп США призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне

Американский госдепартамент призвал передать йеменский порт Ходейда нейтральной стороне, чтобы ускорить распространение помощи для борьбы с острым гуманитарным кризисом.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Запад сеет демократию химическими элементами: в ДНР ждут химатаки

Согласно заявлению начальника пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниила Безсонова, британские военные специалисты прибыли для проведения химической атаки в республике.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

В Сети появилось видео с манёврами новейших Су-57

В Интернете опубликовано видео с отработкой манёвров четырьмя российскими истребителями Су-57.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие

На Каспийской флотилии прошли антитеррористические учения

Более 1 тысячи военнослужащих приняли участие в антитеррористических учениях, которые прошли на территории военных городков Каспийской флотилии в Махачкале и Каспийске, сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

По словам Фомина, Уругвай является важным и надежным партнером России в Южной Америке, а сотрудничество обоих государств длится уже более полутора веков.
Обновлено вчера в 13:40
Армия и оружие

Дроны в России смогут летать в одном пространстве с самолетами

Беспилотники смогут летать в одном пространстве с пассажирскими и военными самолетами.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Бомбардировщик ВВС США испытал новую многофункциональную ядерную бомбу

Бомбардировщик В2 провел на базе ВВС Неллис на севере Невады испытания модернизированной многофункциональной ядерной бомбы B61-12.
Обновлено в 03:04
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Игорь Валентинович Коробов
Российский военачальник
Российский военачальник. Начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации с января 2016 года. Герой Российской Федерации, генерал-полковник.
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