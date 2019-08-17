с чего всё началось

США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракеты

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