Политика
Шойгу сообщил о тратах США на нарушающие ДРСМД ракетыРБК 03:31
США почти за год до выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) начали финансировать разработки таких ракет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.
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с чего всё началось
Россия все еще готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Штатов из договора, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала Россия 24.Москва 2404:34
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Происшествия
В Кишиневе покончил с собой соратник бежавшего олигарха Плахотнюка
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Обновлено в 04:56
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Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
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Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
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Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
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Политика
Бурджанадзе назвала выход Грузии из СНГ ошибкой
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National Interest оценил развитие российского флота
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Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
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Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
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Общество
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Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:38
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
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В России могут компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
На реализацию программы планируется выделить 70 млн рублей до конца 2019 года, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
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Политика
Борис Джонсон хочет договориться с лидерами ЕС по-новому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует предложить лидерам ЕС перезаключить сделку о Brexit.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности
Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
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Обновлено вчера в 06:10
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Общество
Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму
Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
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Коутиньо прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра в «Баварии»
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прилетел в Мюнхен перед оформлением перехода в "Баварию".
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Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал информацию о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55
В Самарской области совершил жесткую посадку Як-55. Об этом сообщает телеграм-канал "112".
Обновлено в 06:49
Происшествия
Сотрудники ирландского паба вылили виски Макгрегора в унитаз
Скандальный поступок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора — нападение на пожилого мужчину в одном из пабов Дублина — может возыметь негативный эффект на продажу виски, производимого компанией бойца.
Обновлено в 05:43
Гаджеты
Apple Watch Series 5 будут выпускаться в титановом корпусе
Gif ihelpbr.com Apple Watch Series 5 в керамическом и титановом корпусе будут значительно отличаться в цене от базовой версии.
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В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
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Происшествия
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Число погибших из-за взрыва во время свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети.
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Первый рейс приземлился в новом аэропорту Саратова
Первый тестовый рейс приземлился в воскресенье в новом аэропорту Саратова - Гагарине, передает корреспондент ТАСС.
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Кино
Умер создатель анимированного кролика Роджера Ричард Уильямс
16 августа в своем доме в Бристоле скончался аниматор Ричард Уильямс, создатель знаменитого кролика Роджера и Джессики Рэббит в фильме Роберта Земекиса «Кто подставил кролика Роджера».
Обновлено вчера в 13:07
Футбол
Глава комитета по этике РФС: за слова Дзюбы положена дисквалификация
Глава комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев прокомментировал слова нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который раскритиковал работу арбитра Алексея Матюнина после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 05:28
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В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено 16 августа в 06:18
Кино
Российский фильм «Отпуск» получил приз фестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» россиянина Антона Сазонова получил приз за лучшую режиссуру в программе «Леопарды завтрашнего дня» 72-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).
Обновлено вчера в 22:48