Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИRT на русском 15:49

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
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