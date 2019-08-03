Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

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