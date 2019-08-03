Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИRT на русском 15:49

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
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Шойгу объяснил, почему военные НАТО не приехали на Армейские игры

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Шойгу позвал натовских военных на АрМИ

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Шойгу рассказал, почему военные НАТО не участвуют в Армейских международных играх

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Московский Комсомолец11:24

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не стремятся участвовать в АрМИ-2019

ТК Звезда11:06
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Происшествия

Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана

Обновлено в 16:49
Происшествия

В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек

Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN

Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
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Актер Киану Ривз отрастил бороду

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Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.
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Галь Гадот сыграет роль голливудской дивы Хеди Ламарр

Галь Гадот сыграет главную роль в новом мини-сериале канала Showtime, посвященного жизни знаменитой актрисы и ученой Хеди Ламарр.
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Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
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Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
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Общество

В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья

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Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

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Автоспорт

Квят показал 13-й результат в квалификации Гран-при Венгрии

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 10:15
Футбол

Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе

Вратарь получил повреждение в матче четвертого тура российской премьер-лиги против Спартака (0:0) после контакта с Эсекьелем Понсе.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Москве состоится новая несогласованная акция оппозиции

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
Обновлено в 00:00
Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Армия и оружие

Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
Наука

В лаборатории создали искусственное Солнце

Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Наука

Изучены способы охоты летучих мышей

Обновлено в 10:40
Происшествия

Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака

Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Единоборства

Сборные Китая и Лаоса стали лучшими в первой гонке танкового биатлона

Победы в заездах одержали команды Китая и Лаоса соответственно. В рамках первого заезда китайцы показали лучшее время — 00.21.01.
Обновлено в 12:08
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
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Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота

Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
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Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов

Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
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Светлана Лобода в купальнике провела разминку перед концертом

«Разминка перед вечерним концертом», – сообщила звезда в соцсети.
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Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
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Экономика

Международный инвестиционный банк заработал за полугодие 2,87 млн eвро

Международный инвестиционный банк (МИБ) завершил первое полугодие с прибылью в размере 2,87 млн евро, обеспеченной ростом чистого процентного и комиссионного дохода, улучшением качества кредитного портфеля при достаточном уровне резервирования и строгом контроле расходов.
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Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
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