Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИRT на русском 15:49
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
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В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Актер Киану Ривз отрастил бороду
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Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдет в столице 3 августа в 14.00 на Бульварном кольце.
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Захарова прокомментировала новые санкции США против России
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Армия и оружие
Военный беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полет, сообщили журналистам в Минобороны.
Обновлено в 15:19
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В лаборатории создали искусственное Солнце
Специалисты в лабораторных условиях создали копию Солнца, чтобы лучше узнать о строении настоящей звезды.
Обновлено 01 августа в 08:18
Наука
Изучены способы охоты летучих мышей
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Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
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Сборные Китая и Лаоса стали лучшими в первой гонке танкового биатлона
Победы в заездах одержали команды Китая и Лаоса соответственно. В рамках первого заезда китайцы показали лучшее время — 00.21.01.
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Бранислав Иванович рассказал, как «Зенит» забил в свои ворота
Капитан «Зенита» заканчивал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) в атаке.
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Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
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Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
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Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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