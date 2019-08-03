Армия и оружие
Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИRT на русском 15:49
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
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Политика
СПЧ призвал участников несанкционированных акций уважать закон
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обвинил организаторов субботнего несанкционированный митинг в центре Москвы в безответственности.
Обновлено в 10:25
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
Футбол
Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
Обновлено в 21:29
Происшествия
Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти
Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Барселона» договорилась с «Бетисом» по трансферу Фирпо
Обновлено в 07:22
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
США заявили об обнаружении российских самолётов у воздушных границ Аляски
Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено в 11:19
Общество
Дамбу в Хабаровске засыплют песком
Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
Обновлено в 03:30
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы
Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.
Обновлено в 19:11
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Футбол
Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо
Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Общество
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см
В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.
Обновлено в 21:27
Общество
Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма
Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.
Обновлено в 10:52
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Космос
Умер астрофизик Николай Кардашев
В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Украина улучшит бронемашины по результатам их испытаний на Донбассе
В зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) на Донбассе эксплуатируются украинские колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой «Варта».
Обновлено в 13:13
Единоборства
Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
Общество
Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 08:21
Экономика
Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов
Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:15
Общество
Беспечные мамаши притащили на акцию в Петербурге маленьких детей
К счастью мероприятие выдалось спокойным, все обошлось без происшествий, однако наличие среди участников акции детей вызвало опасения за их жизнь и здоровье.
Обновлено в 09:43