Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИRT на русском 15:49

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).
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Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на АрМИ

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Московский Комсомолец11:24

Шойгу объяснил, почему страны НАТО не стремятся участвовать в АрМИ-2019

ТК Звезда11:06
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:38, Ашберн
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Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
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Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

По данным крупного российского ретейлера, всего в России за прошлый год было продано около 7,5 млн смартфонов Huawei и Honor (также принадлежит Huawei).
Обновлено в 02:33
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Бубнов остался разочарован игрой «Спартака» против «Динамо»

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов высказался о домашней ничьей красно-белых в матче четвертого тура Российской премьер-лиги против "Динамо".
Обновлено в 21:29
Происшествия

Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти

Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
Обновлено в 20:36
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт

Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Барселона» договорилась с «Бетисом» по трансферу Фирпо

Обновлено в 07:22
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 17:32
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Армия и оружие

США заявили об обнаружении российских самолётов у воздушных границ Аляски

Официальный представитель NORAD капитан Кэмерон Хиллиер, заявил сайту Military.com, что российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы раннего предупреждения.
Обновлено в 11:19
Общество

Дамбу в Хабаровске засыплют песком

Экстренное решение засыпать ворота дамбы принято после моделирования ситуации при подъеме уровня воды в реке Амур до 6 метров.
Обновлено в 03:30
Общество

Беглов пообещал поддержать садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП на юго-западе Москвы

Два человека погибли в результате аварии, которая произошла на юго-западе Москвы.
Обновлено в 19:11
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
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Общество

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Обновлено в 14:10
Футбол

Малком о своём дебюте за «Зенит»: думаю, я сыграл неплохо

Бразильский форвард Малком прокомментировал свой дебют за санкт-петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Обновлено в 17:53
Общество

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.
Обновлено в 21:27
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года.
Обновлено вчера в 13:39
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Анджелина Джоли снялась полуобнаженной в рекламе парфюма

Голливудская красотка Анджелина Джоли снялась в рекламе парфюма Eau de Parfum Intense бренда Guerlain.
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Политика

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
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Умер астрофизик Николай Кардашев

В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.
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Армия и оружие

Украина улучшит бронемашины по результатам их испытаний на Донбассе

В зоне проведения Операции объединённых сил (ООС) на Донбассе эксплуатируются украинские колёсные бронемашины с усиленной противоминной защитой «Варта».
Обновлено в 13:13
Единоборства

Антонина Шевченко одолела Пудилову на турнире UFC on ESPN 5

В американском Ньюарке проходит турнир UFC on ESPN 5.
Обновлено в 17:17
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На несогласованной акции в Москве пострадал сотрудник Росгвардии

Обновлено в 12:03
Общество

Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
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Экономика

Палаццо со скидкой. Италия распродает исторические здания из-за долгов

Правительство Италии устраивает распродажу исторической недвижимости, которая находится в собственности государства, в попытке сократить государственный долг в €2,3 трлн, узнала Financial Times.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

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Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:15
Общество

Беспечные мамаши притащили на акцию в Петербурге маленьких детей

К счастью мероприятие выдалось спокойным, все обошлось без происшествий, однако наличие среди участников акции детей вызвало опасения за их жизнь и здоровье.
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