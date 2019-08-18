Армия и оружие
Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиацииNews.ru 03:48
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации. Полёты бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 проходят очень активно.
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Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Обновлено в 09:12
Космос
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
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Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
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Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
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Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров потерял багаж супруги в аэропорту Барселоны
Дмитрий Дибров случайно потерял багаж своей супруги Полины в аэропорту Барселоны.
Обновлено в 03:24
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
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Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Глушаков раскритиковал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал слова нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе субботнего матча команд.
Обновлено в 06:49
Политика
В Москве пройдет несколько протестных акций
Писатель и историк Николай Сванидзе сказал, что впечатлен массовостью последней акции оппозиции на проспекте Сахарова, которая очевидно показывает недовольство общества властью.
Обновлено 16 августа в 23:30
Авто
Представлен электрический 1200-сильный суперкар Draco GTE
1200-сильный суперкар Draco GTE получит керамические тормоза Brembo, подвеску Öhlins и шасси Fisker Karma.
Обновлено в 01:33
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
Обновлено в 08:39
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Музыка
Джонни Марр продал душу за славу
Джонни Марр выпустил клип на песню "The Bright Parade".
Обновлено в 00:58
Происшествия
В Москве живодер привязал собаку к едущей машине
В Москве очевидцы сняли на видео издевательства над собакой: на 37-м километре трассы живодер на автомобиле тащил за собой привязанного к транспортному средству хромого алабая.
Обновлено в 09:38
Кино
Джордж Мартин назвал окончание «Игры престолов» избавлением
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал, что завершение популярного сериала "Игра престолов" стало для него избавлением, потому что он постоянно чувствовал давление из-за необходимости закончить книгу.
Обновлено в 08:30
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Обновлено в 08:29
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Общество
Тысячи протестующих вышли на улицы Гонконга
Обновлено в 06:21