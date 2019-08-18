Армия и оружие

Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиацииNews.ru 03:48

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации. Полёты бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 проходят очень активно.
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Шойгу рассказал о восстановлении возможностей дальней авиации

News.ru03:48

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