Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГРИА Новости 03:39

Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ

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