Политика
Шойгу рассказал о средствах США на нарушающие ДРСМД ракетыРоссийская газета 05:12
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил: Россия по-прежнему открыта для диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности и не будет размещать такие вооружения в других регионах мира, пока Соединенные Штаты не развернут аналогичный арсенал в Европе и Азии.
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Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Теннис
Новак Джокович заявил, что Медведев играл в невероятный теннис
Обновлено в 02:01
Общество
В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок
Как сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, наблюдается подъем уровней рек муниципального округа города с достижением опасных отметок (Западный Дагомыс, Херота, Псоу, Хоста).
Обновлено вчера в 10:02
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Автобус с туристами врезался в столб в Москве
На востоке Москвы попал в аварию туристический автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено в 03:33
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о единстве Украины
Единство Украины заключается в борьбе политических группировок, сторонники которых ради "хлебных" должностей и выгодных финансовых махинаций готовы "друг друга придушить", а интеграция страны с Европой стоит на месте, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова экс-президента Петра Порошенко о страхе РФ перед единством Украины.
Обновлено в 04:35
Политика
Бурджанадзе назвала ошибкой уход Грузии из СНГ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что выход страны из Содружества независимых государств (СНГ) был ошибкой.
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа Эрике исполнилось 19 лет и, по сложившейся традиции, Иван опубликовал в блоге ее фото с лаконичной подписью «I❤️19».
Обновлено в 04:20
Происшествия
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет
Напомним, что в Следственном комитете уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля объединены в одно производство.
Обновлено в 00:14
Политика
Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
Украина теряет главные признаки государства — население и территорию, считает постпред страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:07
Хоккей
Барбашёв наполнил Кубок Стэнли самогоном
Обновлено в 04:23
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова — «Гагарин» — принял свой первый — тестовый — пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Гаджеты
Китайская SMIC начала рисковую 14-нм печать FinFET, а коммерческую запустит к концу года
Ожидалось, что SMIC начнёт производство 14-нм чипов уже в первой половине 2019 года, но компания несколько отстаёт от графика.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Старший сын Валерии, 24-летний Артемий Шульгин недавно тайно женился. Избранницей молодого человека стала девушка по имени Наталья.
Обновлено в 03:56
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Авто
В первой половине августа 12 марок изменили рублевые цены на свои авто
Два автопроизводителя решили отойти от господствующей тенденции и снизили рублевую стоимость своих авто.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в Армейских играх
Россия была бы рада видеть на Армейских международных играх участников из стран НАТО. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Гвардиола: «VAR стоит доработать»
В прошлом сезоне был офсайд, в этом игра рукой. Я ничего не имею против VAR, но эту систему стоит доработать.
Обновлено вчера в 17:29
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко прервал победную серию в АПЛ
У украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прервалась победная серия в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Обновлено в 02:33
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено вчера в 11:05