Политика
Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданскогоLenta.ru 05:55
«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу. Все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам, добавил министр.
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