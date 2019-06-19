Армия и оружие
Шойгу рассказал о создании зенитно-ракетной системы С-350 «Витязь»REGNUM 12:12
В России завершена разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь», превосходящей по огневой мощи комплексы ПВО С-300В, сообщил 19 июня российский министр обороны Сергей Шойгу на заседания коллегии Министерства обороны по вопросам реализации гособоронзаказа.
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Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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