Армия и оружие
Шойгу отчитался о перевооружении российской армииLenta.ru 06:01
За последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и других бронированных машин, а также 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 надводный корабль.
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Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в столице Азербайджанской Республики.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Финансы
Сбербанк начал выдавать кредиты клиентам до 80 лет
В Сбербанке появился новый продукт, "Потребительский кредит под поручительство", в рамках него доступны кредиты клиентам до 80 лет.
Обновлено в 07:35
Общество
Иван Колпаков вернулся на должность главреда «Медузы»
Иван Колпаков, который оставил пост главного редактора «Медузы» в ноябре 2018 года, возвращается на эту должность.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски
Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Сборная России по хоккею победила Канаду и вышла в финал Универсиады
Мужская сборная России одержала победу над национальной командой Канады в полуфинале хоккейного турнира XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
Обновлено в 07:27
Политика
В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета
По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».
Обновлено в 06:21
Общество
ФАС: россияне переплачивают за ЖКХ более чем в два раза
Россияне по большинству услуг ЖКХ переплачивают более 100% их себестоимости, заявил глава ФАС Игорь Артемьев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Ювентус» предложил Зидану контракт до 2022 года
Как утверждает издание El Pais, французскому специалисту предложили контракт на три года до 2022 года.
Обновлено в 05:06
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
Согласно исследованию, Россия удерживает второе место после США, на третьем месте — Франция, за ней идут Германия и Китай — вся пятерка занимает 75% рынка экспорта вооружений.
Обновлено в 00:02
Политика
Глава Росфинмониторинга рассказал об иностранном финансировании НКО
НКО в России продолжают получать иностранное финансирование, но не "все для благих целей", заявил в ходе встречи с президентом России глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Обновлено в 06:55
Политика
Суд Амстердама рассмотрит дело о скифском золоте
Голландские судьи вернутся к обсуждению вопроса о принадлежности произведений искусства, которые были вывезены из Крыма, когда он был украинским В понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама состоятся слушания по делу о коллекции экспонатов, которые на протяжении пяти лет не могут вернуться на родину.
Обновлено в 03:26
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Спорт
IAAF вновь продлила дисквалификацию российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает «Би-би-си».
Обновлено в 07:16
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Общество
Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией
93 километра забора с колючей проволокой, камерами наблюдения и датчиками движения построила Рига на границе Латвии с Россией.
Обновлено в 07:25
Происшествия
ТАСС: бывшего подрядчика космодрома Восточный задержали в Чехии
В Чехии задержан бывший подрядчик космодрома Восточный Виталий Гинзбург, заочно арестованный в России по делу о растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 07:17
Финансы
Центробанк оценил влияние санкционной риторики на курс рубля в феврале
"Усиление санкционной риторики в отношении России не привело к значимым колебаниям курса рубля, доходности ОФЗ в среднем остаются ниже уровней конца 2018 года", - отмечает регулятор.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины
Шоумен Владимир Зеленский, согласно опросу, со значительным перевесом лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Украины, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:45
Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 05:14
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Политика
Тимошенко и Коломойский обсудили тайный план устранения Порошенко
В Сети обсуждают «слитую» телефонную беседу одного из лидеров нынешней предвыборной гонки на Украине Юлии Тимошенко с миллиардером Игорем Коломойским, экс-владельцем самого крупного в постсоветской республике Приватбанка.
Обновлено в 07:34
Экономика
Экономика Турции оказалась в рецессии впервые за десять лет
Учитывая, что третий квартал завершился падением объема экономики страны на 1,6%, Турция официально вошла в зону рецессии — состояния, когда экономика сокращается два квартала подряд.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
Кремль прокомментировал письмо сына погибшей в Эймсбери женщины
В Кремле не считают обязательным отвечать на письмо сына погибшей в британском городе Эймсбери женщины, поскольку российский посол в Британии уже разъяснил позицию Москвы.
Обновлено в 06:35
Экономика
Годовые продажи рекламы в интернете впервые обогнали бюджеты на ТВ
Как отмечают эксперты АКАР, в 2018-м интернет впервые стал самым крупным по итогам года медиасегментом российского рекламного рынка, оттеснив на второе место телевидение.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07