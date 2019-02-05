Армия и оружие

Шойгу рассказал о российском ответе на выход США из ДРСМДREGNUM 04:42

Напомним, 2 февраля Госдеп США официально уведомил Москву о приостановке своего участия в ДРСМД. В свою очередь, в МИД РФ заявили, что оставляют за собой право на «зеркальные действия» в части разработки и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
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Сергей Шойгу
В течение 2019–2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса „Калибр“ морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельНТВ 05:44

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