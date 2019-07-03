Политика

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппаратеРИА Новости 05:50

Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
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с чего всё началось

Шойгу рассказал об обстоятельствах гибели моряков-подводников

Двое являлись Героями России.
ТАСС06:01

Подробнее о событии

Шойгу: Погибшие подводники закрылись в горящем отсеке и до конца боролись за живучесть корабля

Фонтанка.Ру06:10

Шойгу уточнил звания погибших на секретном аппарате подводников

РБК06:12

Шойгу раскрыл звания погибших моряков

Телеканал 360°06:54

Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате

РИА Новости05:50

Шойгу подтвердил, что часть экипажа загоревшейся подлодки спасли

Коммерсантъ05:48

Сергей Шойгу сообщил о спасении части экипажа глубоководного аппарата после пожара

Эхо Москвы06:30

Погибших моряков-подводников представят к госнаградам

RT на русском06:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала фото в белье после родов

Обновлено в 06:26
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Названы имена нескольких погибших подводников

Обновлено в 06:20
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Футбол

Месси высказался об уходе из сборной Аргентины

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Политика

В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии

В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Авто

Новый кроссовер BMW X6 представлен официально

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Кино

Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга

В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика

Бабушкина кофта и горшок на голове: стилиста ужаснул образ Зеленской

Обновлено в 06:39
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Ульяновске потушили пожар на рынке

Обновлено в 06:59
Авто

Honda запатентовала электрический спорткар

Дизайн новинки напоминает концепт Sports EV 2017 года В основе японского патентного бюро были замечены изображения серийного спортивного купе Honda, докладывает голландское газета Autoweek.nl.
Обновлено в 06:17
Спорт

Грузинских регбистов прогнали из московского клуба

Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Интернет

Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода

Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Экономика

ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ

Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Авто

Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70

В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии

По итогам первого полугодия 2019-го российский спрос на недвижимость в Грузии увеличился почти в пять раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Prian.ru.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Игры

Релиз GRID перенесли на месяц

Разработчики автосимулятора GRID из студии Codemasters в своём официальном блоге сообщили о переносе релиза игры на месяц.
Обновлено в 06:26
Футбол

Яя Туре подписал контракт с китайским клубом

Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.
Обновлено в 06:40
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского

В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.
Обновлено в 04:48
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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