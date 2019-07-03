Политика
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппаратеРИА Новости 05:50
Шойгу подчеркнул, что военные "ценой своих жизней выполнили трудную задачу — ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат".
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с чего всё началось
Двое являлись Героями России.ТАСС06:01
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Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото в белье после родов
Обновлено в 06:26
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Названы имена нескольких погибших подводников
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Футбол
Месси высказался об уходе из сборной Аргентины
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Политика
В Сети появилось видео нападения на российскую семью в Грузии
В Сети появилась видеозапись, на которой изображено нападение на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.
Обновлено в 04:44
Авто
Новый кроссовер BMW X6 представлен официально
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Кино
Егор Крид сыграет робота в новой картине Марюса Вайсберга
В Москве идут съемки фантастической комедии "(НЕ) Идеальный мужчина", в которой дебютирует, как исполнитель главной мужской роли популярный российский исполнитель Егор Крид.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти
Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Ульяновске потушили пожар на рынке
Обновлено в 06:59
Авто
Honda запатентовала электрический спорткар
Дизайн новинки напоминает концепт Sports EV 2017 года В основе японского патентного бюро были замечены изображения серийного спортивного купе Honda, докладывает голландское газета Autoweek.nl.
Обновлено в 06:17
Спорт
Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Интернет
Apple получила от российских властей более 600 запросов за полгода
Apple во втором полугодии 2018 года получила от российских властей более 600 запросов. Об этом говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Экономика
ЦБ проверит исполнение страховщиками стандарта по ИСЖ
Падение сборов, по словам Владимира Чистюхина, может быть связано в том числе и с тем, что начал действовать стандарт ВСС, предписывающий раскрывать информацию о сути ИСЖ.
Обновлено в 05:24
Авто
Genesis подтверждает компактный кроссовер на базе G70
В рамках сегодняшнего интервью с зарубежными журналистами, главный операционный директор южнокорейского бренда Эрвин Рафаэль объявил о дебюте в начале 2020 года первого кроссовера компании – речь идет о GV80.
Обновлено вчера в 15:50
Наука
Новое свойство света обнаружили ученые
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии
По итогам первого полугодия 2019-го российский спрос на недвижимость в Грузии увеличился почти в пять раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала Prian.ru.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве
Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Игры
Релиз GRID перенесли на месяц
Разработчики автосимулятора GRID из студии Codemasters в своём официальном блоге сообщили о переносе релиза игры на месяц.
Обновлено в 06:26
Футбол
Яя Туре подписал контракт с китайским клубом
Ивуарийский полузащитник Яя Туре подписал контракт с китайским клубом "Циндао Хайню", представляющим второй дивизион.
Обновлено в 06:40
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.
Обновлено в 04:48