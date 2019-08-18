с чего всё началось

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от сотрудников СБУ В Сети появилось видео побега "короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины.

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Происшествия Состояние нескольких пострадавших в ДТП с автобусом в Перми ухудшилось В момент аварии в автобусе находились 55 человек. Пострадали 33 человека, одна пассажирка погибла.

Происшествия В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

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Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Авто Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей Российский бренд представительских автомобилей Aurus готовится к официальным продажам своих двух моделей - седана Senat S600 и лимузина Senat L700.

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Футбол Сергей Семак извинился за «излишне эмоциональное выражение» к судьям Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Политика Украинский посол заявил о потере страной признаков государства Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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