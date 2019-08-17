Политика

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракетыГазета.Ru 07:05

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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с чего всё началось
РФ до сих пор готова к переговорам с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из ДРСМД, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире канала Россия-24
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