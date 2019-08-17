с чего всё началось

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

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Космос Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.

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